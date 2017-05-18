Стало известно, сколько пьют россияне

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Москва, 18 мая. Большинство россиян (70%) регулярно употребляют алкогольные напитки, об этом говорят результаты опроса «Левада-Центр».

Две трети россиян регулярно употребляют алкоголь — водку, вино, пиво, слабоалкогольные напитки. По данным социологов, за последнее десятилетие цифра в 70% пьющих в России фактически не изменилась. Известно, что 6% опрошенных выпивают несколько раз в неделю, 16% — употребляют раз в месяц. Еще одна любопытная цифра — 16% участников опроса заявили, что за один прием алкоголя выпивают стакан водки (200 г), либо бутылку вина (0,5 л) или 2 литра пива. А вот 29% россиян утверждают, что никогда не пробовали спиртное.​