ДНР: из-за обстрелов ВСУ повреждены десять домов и школа

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Донецк, 18 мая. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 605 снарядов и мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Наибольшее количество артиллерийских ударов ВСУ зафиксировано на окраинах Донецка. По данным Минобороны ДНР, под ударами украинской артиллерии оказались Петровский и Кировский районы Донецка, окраины Ясиноватой, поселок Крутая Балка, Яковлевка, Спартака, Жабичево. В ходе обстрелов ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 28 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметров, пять реактивных снарядов, 20 танковых, а также 495 мин различного калибра.

Под ударами артиллерии ВСУ также оказались окраины Горловки, где украинские силовики выпустили семь артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 18 мин различного калибра. Еще восемь 122 мм артиллерийских снарядов и 24 мины калибра 82 и 120 мм были выпущены по жилым кварталам поселков Коминтерново, Ленинское, Саханка и Октябрь в южных района ДНР. В ведомстве также отметили, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены более 10 домов и здание школы.