Сирия и Ирак усугубляют сотрудничество в борьбе с ИГИЛ

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Дамаск, 18 мая. В политуправлении сирийской армии сообщили, что объемы военного сотрудничества Дамаска и Багдада в борьбе с «Исламским государством»* растут каждый день.

В феврале текущего года ВВС Ирака по договоренности с Дамаском нанесли удар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии. Стороны пришли к согласию сотрудничать при зачистке общей границы от боевиков «Халифата».

В командовании правительственных войск отметили, что стороны находятся в постоянном контакте, координация осуществляется на самом высоком уровне. Любая победа сирийской или иракской армии, подчеркнули в политуправлении, это общая победа над «Исламским государством».

* Организация запрещена на территории РФ.