Стало известно мнение французов о новом составе правительства

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Париж, 18 мая. Новый состав правительства Франции одобряют больше половины опрошенных граждан страны. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Elabe.

По ее данным, 61% респондентов положительно относятся к выбору, сделанному премьер-министром республики Эдуардом Филиппом. Обратную позицию высказали 38% жителей страны, пишет RT.

Другой вопрос анкетирования касался эффективности работы нового кабинета министров. 54% от общего числа участников исследования верят, что сформированный Филиппом кабмин справиться с возложенными на него задачами.

Напомним, во Франции состоялись выборы президента страны. Во втором туре участвовали Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. В итоге последний занял главный государственный пост, придя на смену Франсуа Олланду.