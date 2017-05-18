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Политика
Стало известно мнение французов о новом составе правительства

Стало известно мнение французов о новом составе правительства

14:43  18 Мая 2017
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Стало известно мнение французов о новом составе правительства

Париж, 18 мая. Новый состав правительства Франции одобряют больше половины опрошенных граждан страны. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Elabe.

По ее данным, 61% респондентов положительно относятся к выбору, сделанному премьер-министром республики Эдуардом Филиппом. Обратную позицию высказали 38% жителей страны, пишет RT.

Другой вопрос анкетирования касался эффективности работы нового кабинета министров. 54% от общего числа участников исследования верят, что сформированный Филиппом кабмин справиться с возложенными на него задачами.

Стало известно мнение французов о новом составе правительства

Напомним, во Франции состоялись выборы президента страны. Во втором туре участвовали Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. В итоге последний занял главный государственный пост, придя на смену Франсуа Олланду. 

#олланд #макрон #лепен #филипп
Алексей Громов
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