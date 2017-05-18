Песков назвал назначение Мюллера «внутриамериканскими процессами»

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Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на назначение экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию «вмешательства» России в президентские выборы на территории США. Представитель Кремля заявил, что здесь «нечего комментировать», поскольку речь идет о внутриамериканских процессах.

Также Песков не стал рассуждать, может ли отразиться решение по спецпрокурору на подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы не знаем (может ли это сказаться и как именно. — Прим. ФАН), мы же не можем говорить за американских коллег», — отметил он.

Министерство юстиции США назначило Мюллера спецпрокурором для расследования предполагаемых связей окружения президента Трампа с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в Америке. Как сообщает издание New York Times, президенту США доложили об этом уже после того, как заместитель генерального прокурора подписал соответствующий приказ.