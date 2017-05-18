США заверили Анкару, что поставленное курдам оружие направлено на борьбу с ИГ

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Анкара, 18 мая. США не оспаривают право Турции на меры против сирийских курдов в случае угрозы с их стороны, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Переговоры глав США и Турции прошли во вторник на фоне противоречий, связанных с поддержкой Вашингтоном сирийских курдов, которых Анкара рассматривает как приверженцев запрещенной в Турции РПК. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу прокомментировал, какой позиции придерживается Анкара относительно угрозы со стороны сирийских курдов. «Наш президент Реджеп Эрдоган ясно сказал, что мы будем действовать в отношении YPG в рамках правил реагирования на угрозы. Мы не позволим им угрожать нам. США не встретили негативно наше заявление о том, что мы готовы ударить по YPG», — заметил он.

По словам высокопоставленного турецкого дипломата, Вашингтон заверил, что поставленное оружие курдам будет использоваться только против ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). Чавушоглу подчеркнул, что США и Турция являются эффективными странами в антитеррористической коалиции, однако турецкие военные не будут принимать участие в операции рядом с курдами из YPG.​

* Организация запрещена на территории РФ.