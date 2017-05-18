Михаил Ремизов: Киев готовит рейдерский захват русских православных приходов

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Украинские события 16 мая породили в русскоязычной блогосфере новый анекдот.

— Слышал, Порошенко «ВКонтакте» запретил?!

— Ты что, неграмотный? Не «в», а «на»!

Однако все это не так смешно, как кажется…

Киев против Русского мира

Напомним, что Украина наложила санкции на 450 юридических и 1228 физических лиц, а также на ряд российских СМИ. Не ограничившись этим, киевские власти запретили социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и ресурсы Mail.ru. «Контрольным выстрелом» прозвучал запрет программы 1С, используемой множеством не только российских, но и украинских компаний для работы с бухгалтерией.

Утром 17 мая достоянием СМИ стало мнение председателя правления интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, согласно которому на реализацию указа Петра Порошенко о блокировке российских интернет-ресурсов потребуется не менее двух лет и порядка миллиарда долларов. Вопрос о том, сколько времени и финансов нужно Украине, чтобы «забыть» об 1С, остался открытым...

В среду днем свою оценку действиям Киева дала международная правозащитная организация Human Rights Watch. «Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет», — заявила эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер. Указ Порошенко, по ее словам, нанес «страшный удар по свободе слова на Украине».

Впрочем, «непатриотичное» заявление Купер сразу дезавуировал руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров. В ходе круглого стола в Киеве главный украинский антихакер объявил, что Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» для... планирования наступления на Украину.

«Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем», — добавил Петров в конце своего сенсационного выступления.

Неизвестно, убедил ли Петров украинцев. Но вот американцев, как стало ясно 18 мая, точно не убедил. В четверг представитель Госдепартамента США, комментируя действия Киева, сообщил, что украинским властям нужно найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова.

В то же самое время Верховная Рада Украины вплотную подошла к рассмотрению вопроса о статусе религиозных организаций. По мнению ряда аналитиков, в рамках предлагаемого к принятию пакета законопроектов де-юре возможен запрет на территории Украины деятельности РПЦ.

Подоплека интернет-баталий

С просьбой прокомментировать эти действия киевских властей Федеральное агентство новостей обратилось к Михаилу Ремизову, известному российскому политологу, президенту Института национальной стратегии.

— Михаил Витальевич, очевидно, что украинский запрет на российские соцсети — это продолжение ранее взятого Киевом курса на разрыв с Русскими миром. Насколько далеко Украина может, скажем так, самоудалиться от России?

— Украина в рамках параметров нынешнего политического режима постарается уйти от России и русской культуры настолько далеко, насколько это возможно. Почему? Потому что это императив идеологии украинского национализма, который является господствующим в политическом классе Украины. Носителями этой идеологии выступают далеко не только такие радикальные силы, как Ярош с его «Правым сектором»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), добровольческие батальоны и т. д. На деле носителями националистические идеологии сейчас являются практически 90% украинского политического класса.

— Таким образом, причиной украинских «гонений» на «Одноклассников», «ВКонтакте» и иные российские интернет-ресурсы следует считать идеологию украинского национализма? Почему?

— Потому что эта идеология подразумевает максимальную дискриминацию российского присутствия, элементов российской «мягкой силы» на Украине, русской идентичности, русской исторической памяти и культуры.

— Это, по-вашему, единственная причина нападок на российские соцсети?

— Нет. В истории с украинским запретом российских интернет-ресурсов явно прослеживаются и привходящий мотив — это стремление нанести ущерб российскому бизнесу. Не будем забывать, что для отечественных коммуникационных интернет-компаний Украина — это довольно существенная часть их рынка. И они ее потеряют в результате действий украинской стороны. Наконец, я не исключаю, что мы имеем дело с «расчисткой места» Киевом для каких-то не российских компаний. В первую очередь — западных, разумеется.

— Сможет ли Киев получить ощутимые дивиденды от своих действий? Ведь, по словам самих украинских экспертов, реализовать указ Порошенко в полной мере невозможно. Даже потратив два года и миллиард долларов, Киев не сможет остановить тех своих граждан, которые захотят пользоваться сервисами Рунета.

— Я думаю, что в данном случае негативный экономический эффект для российских компаний будет вполне ощутимым. А вот эффект культурно-пропагандистский и идеологический для Украины не будет существенным. Просто потому, что сегмент русскоязычного интернета все равно остается пусть не полностью единым, но в достаточной степени связанным. Кроме того, такие ресурсы, как «Яндекс», на Украине работали полностью в фарватере украинской политической и идеологической модели. Они не были инструментом российского влияния, российской «мягкой силы», а были, по сути, украинскими платформами.

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То же самое, кстати, касается дочерних компаний, дочек российских банков, которые регулярно «скидывались» на АТО и присутствие которых было выгодно прежде всего для украинской экономики, а не для российской. Таким образом, условный «Яндекс» никакой идеологической угрозы для Украины не нес. Он работал на Украине в интересах украинских националистов. А значит, от его запрета Киев в плане информационной борьбы ничего не выиграет.

Зона конфликта — Церковь

— Объявлено, что 18 мая Верховная Рада Украины будет обсуждать два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Отдельные аналитики считают, что результатом принятия этих законопроектов вполне может стать полный запрет деятельности на территории Украины Русской православной церкви. Как бы вы это прокомментировали?

— Прежде всего, я бы отнесся к этому достаточно серьезно. Под законопроектом стоят подписи депутатов правящего блока, и самое главное, он находится в том самом безальтернативном векторе — уйти от России так далеко, как только возможно. Там есть ряд положений, которые вызывают недовольство не только у представителей Московского патриархата, но и у других религиозных организаций. Например, назначение священноначалия только по согласованию с украинскими чиновниками. Даже если это будет касаться только Русской православной церкви, как прецедент это неприемлемо для других конфессий.

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Поэтому я не исключаю, что будут вноситься коррективы или что решение будет отложено. Но базовая политическая логика этого законопроекта рано или поздно будет реализована. А эта логика состоит в том, чтобы, скажем так, привести православную церковь на Украине к присяге. Обеспечить ее исключительную лояльность украинскому государству. Это может происходить как через контроль над священноначалием УПЦ МП, так и через рейдерский захват приходов.

— На Украине помимо канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, существует и другая конфессия — не считающаяся канонической Украинская православная церковь Киевского патриархата. Вторая неоднократно демонстрировала, что является апологетом действующего киевского режима. В этом смысле УПЦ МП действовала куда более сдержанно, не так ли?

— До сей поры основным фактором присутствия Русской православной церкви на Украине является консерватизм церковной дипломатии и крайняя осторожность в отношении всего, что касается украинского кризиса. И высшие московские иерархи, и, тем более, иерархи УПЦ МП пытались держать нейтралитет в отношении украинского кризиса. Кстати, это, пусть и не критично, но ослабило авторитет РПЦ внутри России. Но если внутри нашей страны такой нейтралитет в принципе возможен, то на Украине для него остается все меньше места. Там господствует жесткая логика — «или с нами, или против нас».

— Чем была вызвана компромиссная линия Русской православной церкви?

— Думаю, что в первую очередь — стремлением не навредить.

— Что ждет приходы Украинской православной церкви Московского патриархата дальше?

— Увы, они будут вовлечены в инициированную Киевом гражданскую войну против русского присутствия на Украине. Действуя все в том же русле идеологии украинского национализма, украинское государство постарается минимизировать влияние РПЦ на своей территории. Поэтому в той или иной форме, сейчас или чуть позже эти дискриминационные решения будут приняты. Вслед за чем под покровительством государства начнется процесс захвата. Прежние приходы УПЦ МП станут принудительно переводиться под эгиду так называемого Киевского патриархата.

— Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался относительно новых киевских инициатив достаточно резко. Он сказал буквально следующее: «Даже Сталин, при всей жесткости и жестокости отношения к Церкви на практике, не додумался до того, чтобы ввести подобное дискриминационное законодательное регулирование». Как вы считаете, может ли реализация озвученного вами «рейдерского» сценария изменить консервативную политику РПЦ по отношению к тому, что творят современные киевские власти?

— Скорее всего, да. Она начнет меняться под воздействием импульса из Киева, а не из Москвы. По мере того, как Киевом будут нарушаться базовые нормы и правила взаимоотношений между государственными и религиозными организациями, — а они будут нарушаться, когда пойдут жесткие гонения на присутствие РПЦ на Украине, — иерархи Русской православной церкви будут вынуждены занять более определенную позицию. Отдельный вопрос — каким мобилизационным потенциалом обладает УПЦ МП на Украине? Смогут ли они что-то противопоставить давлению. Для меня это открытый вопрос, и от ответа на него многое зависит в развитии украинского кризиса.

* Организация запрещена на территории РФ.