Специалисты NASA нашли двигающуюся с сумасшедшей скоростью черную дыру

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Вашингтон, 18 мая. Научные специалисты NASA нашли огромную черную дыру, которая двигается с очень большой скоростью. По словам ученых, масса зафиксированного объекта в 160 миллионов раз больше Солнечной системы — ему уже дали название CXO J101527.2 + 625911.

Как отметили в космическом агентстве, найденная черная дыра находится практически в четырех миллиардах световых лет от Земли. Специалисты NASA обнаружили дыру при помощи телескопа Чандра (Chandra), сообщает New Inform.

Стоит отметить, что большинство черных дыр расположены в центрах галактик, однако они находятся в неподвижном состоянии. Что касается дыры CXO J101527.2 + 625911, то ее скорость поражает ученых.

Эксперты думают, что она могла сформироваться в результате столкновения двух маленьких объектов.