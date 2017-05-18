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Специалисты NASA нашли двигающуюся с сумасшедшей скоростью черную дыру

Специалисты NASA нашли двигающуюся с сумасшедшей скоростью черную дыру

14:35  18 Мая 2017
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Специалисты NASA нашли двигающуюся с сумасшедшей скоростью черную дыру

Вашингтон, 18 мая. Научные специалисты NASA нашли огромную черную дыру, которая двигается с очень большой скоростью. По словам ученых, масса зафиксированного объекта в 160 миллионов раз больше Солнечной системы — ему уже дали название CXO J101527.2 + 625911.

Как отметили в космическом агентстве, найденная черная дыра находится практически в четырех миллиардах световых лет от Земли. Специалисты NASA обнаружили дыру при помощи телескопа Чандра (Chandra), сообщает New Inform

Стоит отметить, что большинство черных дыр расположены в центрах галактик, однако они находятся в неподвижном состоянии. Что касается дыры CXO J101527.2 + 625911, то ее скорость поражает ученых.

Эксперты думают, что она могла сформироваться в результате столкновения двух маленьких объектов. 

 

#ученые #земля #nasa #галактика #дыра
Дана Балан
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