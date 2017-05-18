Поломка авто на трассе Москва — Петербург сделала водителя отчаянным зацепером

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Малая Вишера, 18 мая. 53-летнего зацепера сняли с поезда Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области. Мужчина пояснил полицейским, что по дороге в Северную столицу у него сломалась машина, поэтому он прыгнул на проходящий мимо поезд.

Нарушителя заметили на сцепке вагонов на станции «Малая Вишера». Уроженца Московской области доставили в дежурную часть, где он объяснил мотивы своего поступка. По словам зацепера, он не смог отремонтировать свою машину, сломавшуюся на трассе. Тогда автомобилист почувствовал себя экстремалом и прыгнул на поезд, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Полицейские составили протокол об административном правонарушении и провели с мужчиной профилактическую беседу, отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.