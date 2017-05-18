Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Госдума требует от Киева прекратить гонения на РПЦ

Госдума требует от Киева прекратить гонения на РПЦ

14:44  18 Мая 2017
144

Госдума требует от Киева прекратить гонения на Русскую Православную Церковь

Москва, 18 мая. Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Попов получил запрос от первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Ивана Сухарева с просьбой рассмотреть вопрос о гонениях, на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата со стороны властей Украины.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, которые т представителей украинской власти правом контроля над религиозными организациями, связанными с Россией.

«Я выражаю свою озабоченность происходящим и считаю, что это вопрос касается всего международного сообщества. Прошу поднять его на ближайшей ассамблее МОП и принять все необходимые меры по давлению на Киев», — пояснил свою инициативу Иван Сухарев в комментарии RT.

Позднее стало известно, что Верховная рада отказалась от рассмотрения законопроектов о деятельности религиозных организаций из-за отсутствия необходимого количества голосов для их принятия.

#сухарев
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть