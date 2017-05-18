Госдума требует от Киева прекратить гонения на РПЦ

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Москва, 18 мая. Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Попов получил запрос от первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Ивана Сухарева с просьбой рассмотреть вопрос о гонениях, на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата со стороны властей Украины.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, которые т представителей украинской власти правом контроля над религиозными организациями, связанными с Россией.

«Я выражаю свою озабоченность происходящим и считаю, что это вопрос касается всего международного сообщества. Прошу поднять его на ближайшей ассамблее МОП и принять все необходимые меры по давлению на Киев», — пояснил свою инициативу Иван Сухарев в комментарии RT.

Позднее стало известно, что Верховная рада отказалась от рассмотрения законопроектов о деятельности религиозных организаций из-за отсутствия необходимого количества голосов для их принятия.