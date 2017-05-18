Сирия сегодня: НАТО не хочет воевать в САР, разгром ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре, курды идут на Ракку

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Сирия, 18 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не заинтересован в участии блока в военных операциях в Сирии и Ираке, правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ* в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, курдские отряды SDF с боями приближаются к Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Столкновения с ИГ в провинции Хама

Боевики «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) атаковали ряд КПП в восточной части Хамы, нацелившись на позиции проправительственных Национальных сил обороны вблизи ключевого города Акареб Ас-Сафия, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Радикалы напали на мирное население и убили множество жителей населенного пункта, сообщает сирийское информагентство SANA.

Кроме того, боевикам удалось отбить у союзных сил сирийской армии несколько точек, расположенных вблизи города. Однако, как отмечает агентство, успех ИГ продлился недолго, так как в район столкновений в помощь Национальным силам обороны прибыло подкрепление, которое помогло ополчению вернуть потерянные пункты вблизи Акареб Ас-Сафия.

Сражения за Ракку

Сирийские демократические силы (SDF) продолжают наступление на позиции ИГИЛ в провинции Ракка, сообщает Al-Masdar.

На фоне широкомасштабной наступательной операции под кодовым названием «Гнев Евфрата» курдские подразделения прорвались через слабое место в линии обороны боевиков на окраине столицы провинции, цитадели ИГ, и освободили несколько населенных пунктов от террористов.

За последние 48 часов возглавляемые боевым крылом Курдского верховного комитета, отрядами народной самообороны (YPG), Сирийские демократические силы освободили деревни Карят Абдалла, Дахр Аль-Абдул, Бадр, Аннада, Талль Зайдан и Тул Найл.

На другой оси, к северо-западу от Ракки, SDF также отбили у ИГ деревни Аль-Джаиф и Мазраат Аль-Рашид.

По данным агентства, тяжелые столкновения между боевиками и курдскими отрядами SDF продолжаются.

Столкновения в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что востоке провинции Хомс, в районах Умм Ар-Румман и Сед Аль-Кариатен, войска Башара Асада уничтожили и ранили множество боевиков ИГИЛ.

В окрестностях кладбища Дейр эз-Зор бойцы Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали не менее девяти боевиков ИГ, уничтожили оснащенный пулеметом автомобиль.

НАТО и операция в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не заинтересован в том, чтобы альянс участвовал в боевых операциях в Сирии или Ираке. По его словам, «вопрос о том, чтобы НАТО занималась боевыми операциями, не стоит, и на это не было запроса».

Резолюция и давление

Европарламент принял резолюцию, которая призывает Россию и Иран использовать свое влияние на правительство Сирии с целью прекращения войны в регионе. Документ также рекомендует странам — членам ЕС продолжать поддержку так называемой «умеренной оппозиции» в Сирийской Арабской Республике, выявляя и изолируя «радикализированные элементы».

Также Европарламент призвал все стороны — участницы межсирийских переговоров «к имплементации достигнутых в Астане соглашений». Страны — гаранты мирного процесса должны обеспечить соблюдение режима перемирия в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.