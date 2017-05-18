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Новости Сирии
Пальмира: министерство культуры САР примет все меры для восстановления древнего города

Пальмира: министерство культуры САР примет все меры для восстановления древнего города

14:29  18 Мая 2017
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Пальмира: министерство культуры САР примет все меры для восстановления древнего города

Пальмира, 18 мая. Министр культуры САР и губернатор провинции Хомс ознакомились с масштабами разрушений в Пальмире.

Сирийские чиновники тщательно изучили разрушения, причиненные историческому наследию САР террористами. Они отметили, что таким варварским отношением к археологическим объектам Пальмиры боевики старались стереть историческую память сирийского народа.

Пальмира: министерство культуры САР примет все меры для восстановления древнего города

Министр культуры САР заявил, что уверен в победе правительственных войск над боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) и подтвердил, что ведомство в сотрудничестве с международными организациями сделает все необходимое для восстановления древней Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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