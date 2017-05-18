Иран ввел ответные санкции против компаний из США

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Тегеран, 18 мая. Иранская сторона приняла решение ввести ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки. Об этом в четверг сообщили официальные представители министерства иностранных дел Ирана.

В список были внесены девять американских компаний и физлиц, которые якобы причастны к нарушению норм международного права и прав человека, совершению преступлений на территории Палестины, поддержке терроризма, а также к подавлению региональных протестов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон ввел санкции против семи компаний из Китая и Ирана.