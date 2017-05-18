Косачев объяснил, зачем США хотят ввести санкции против союзников Сирии
Москва, 18 мая. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что возможные санкции США против России за поддержку официального Дамаска говорят о том, что Вашингтон заинтересован в борьбе с Башаром Асадом больше, чем в борьбе с терроризмом.
На своей странице в социальной сети Facebook сенатор написал, что один конкретный противник в лице Асада для США гораздо удобнее, чем терроризм, против которого и так существует много эффективных рецептов, и они крайне некомфортны, поскольку подразумевают взаимодействие с Россией, Ираном и самим Асадом.
По словам Косачева, новые ограничения — это следствие ракетного удара по аэродрому Шайрат. По сути, санкции призваны подтвердить, что Вашингтон был прав в своих оценках событий на территории Сирии.
США по сути лишают самих себя «возможности инициативы в решении реальных проблем Сирии», подчеркнул Косачев.