Косачев объяснил, зачем США хотят ввести санкции против союзников Сирии

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Москва, 18 мая. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что возможные санкции США против России за поддержку официального Дамаска говорят о том, что Вашингтон заинтересован в борьбе с Башаром Асадом больше, чем в борьбе с терроризмом.

На своей странице в социальной сети Facebook сенатор написал, что один конкретный противник в лице Асада для США гораздо удобнее, чем терроризм, против которого и так существует много эффективных рецептов, и они крайне некомфортны, поскольку подразумевают взаимодействие с Россией, Ираном и самим Асадом.

По словам Косачева, новые ограничения — это следствие ракетного удара по аэродрому Шайрат. По сути, санкции призваны подтвердить, что Вашингтон был прав в своих оценках событий на территории Сирии.

США по сути лишают самих себя «возможности инициативы в решении реальных проблем Сирии», подчеркнул Косачев.