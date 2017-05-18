Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

14:16  18 Мая 2017
112

Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

Вашингтон, 18 мая. В удобстве и проходимости кроссоверов и внедорожников никто не сомневается. Однако многие автолюбители вынуждены отказаться от их покупки из-за слишком «кусачих» цен и повышенного расхода топлива. Американские эксперты проанализировали технические данные автомобилей сегмента SUV и составили рейтинг наиболее привлекательных автомобилей с точки зрения их экономичности.

Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

В итоге три первых позиции достались «японцам». Возглавила список Mazda CX-3. Эта модель тратит 7,75 л на 100 километров пути. Следом за ней идут две Honda — H-RV и CR-V.

Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

Далее в порядке убывания в рейтинге стоят Nissan Juke, Buick Encore, Jaguar F-Pace, Nissan Rogue, Subaru Crosstrek, Hyundai Tuscon и Subaru Forester.

 

 

  

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть