Назван топ-10 самых экономичных кроссоверов и внедорожников 2017 года в мире

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Вашингтон, 18 мая. В удобстве и проходимости кроссоверов и внедорожников никто не сомневается. Однако многие автолюбители вынуждены отказаться от их покупки из-за слишком «кусачих» цен и повышенного расхода топлива. Американские эксперты проанализировали технические данные автомобилей сегмента SUV и составили рейтинг наиболее привлекательных автомобилей с точки зрения их экономичности.

В итоге три первых позиции достались «японцам». Возглавила список Mazda CX-3. Эта модель тратит 7,75 л на 100 километров пути. Следом за ней идут две Honda — H-RV и CR-V.

Далее в порядке убывания в рейтинге стоят Nissan Juke, Buick Encore, Jaguar F-Pace, Nissan Rogue, Subaru Crosstrek, Hyundai Tuscon и Subaru Forester.