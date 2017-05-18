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Технологии
Китайские разработчики презентовали уникальный смартфон с 3D-проекцией

Китайские разработчики презентовали уникальный смартфон с 3D-проекцией

14:15  18 Мая 2017
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Китайские разработчики презентовали уникальный смартфон с 3D-проекцией

Пекин, 18 мая. Новый высокотехнологичный мобильный телефон, поддерживающий функцию 3D, презентовали в Китае. Об этом сообщил вице-президент компании-производителя Гао Тунлян.

По словам китайских специалистов, для просмотра объемных картинок не нужны оптические приборы. Создатели использовали для нового гаджета новейшую технологию, которая позволяет без вспомогательных устройств восхищаться 3D-графикой.

Отмечается, что новый смартфон оборудован технологичным жидкокристаллическим экраном, который позволяет добиться нужного эффекта благодаря микропроцессору виртуальной реальности, сообщает «Политэксперт».

По имеющейся информации, приобрести новый гаджет можно будет за 291-435 долларов. Правда, пока не ясно, запланирована ли реализация смартфона на европейском рынке. 

О дате старта продаж в настоящий момент ничего не известно. 

#китай #технологии #смартфон #гаджет #3d
Дана Балан
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