Китайские разработчики презентовали уникальный смартфон с 3D-проекцией

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Пекин, 18 мая. Новый высокотехнологичный мобильный телефон, поддерживающий функцию 3D, презентовали в Китае. Об этом сообщил вице-президент компании-производителя Гао Тунлян.

По словам китайских специалистов, для просмотра объемных картинок не нужны оптические приборы. Создатели использовали для нового гаджета новейшую технологию, которая позволяет без вспомогательных устройств восхищаться 3D-графикой.

Отмечается, что новый смартфон оборудован технологичным жидкокристаллическим экраном, который позволяет добиться нужного эффекта благодаря микропроцессору виртуальной реальности, сообщает «Политэксперт».

По имеющейся информации, приобрести новый гаджет можно будет за 291-435 долларов. Правда, пока не ясно, запланирована ли реализация смартфона на европейском рынке.

О дате старта продаж в настоящий момент ничего не известно.