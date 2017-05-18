Боевики ИГИЛ попытались проникнуть на территорию Ливана

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Бейрут, 18 мая. Вооруженные силы Ливана сорвали попытку «Исламского государства»* перейти границу страны.

Военные источники сообщают, что утром подразделения ливанской армии обнаружили в районе Джеруд Эрсаль и Рас Баальбек в северной части местности Бекаа крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Военнослужащие открыли по джихадистам огонь.

Местный телеканал получил информацию о том, что против игиловцев была применена тяжелая артиллерия. Все транспортные средства джихадистов были уничтожены. Также отмечается, что в операции против исламистов приняли участие боевые вертолеты.

* Организация запрещена на территории РФ.