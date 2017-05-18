Май 2017 года в Москве стал самым холодным в XXI веке

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Москва, 18 мая. Май 2017 года стал самым холодным с начала XXI века. По словам синоптиков, таких холодов в последнем месяце весны жители столицы не знали целых 36 лет.

Первые дни мая обрадовали москвичей долгожданным потеплением до 25 градусов, однако на смену солнечной погоде и жаре пришли дожди и холода. Средняя температура за 17 дней составила 8,5 градусов тепла.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал «Метеоновости», температурный антирекорд принадлежит маю 1918 года. Тогда средняя температура воздуха в столице составляла 6,4 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что 18 мая станет переломным днем необычно холодного месяца. В течение дня в Москве будет преобладать солнечная и теплая погода.