С цветами и шампанским: Мизулина хочет узаконить выездную регистрацию браков

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Москва, 18 мая. Сенатор Елена Мизулина внесет в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность официальной регистрации брака вне стен ЗАГСа.

Российские законотворцы должны стимулировать россиян вступить в брак, считает сенатор Елена Мизулина. Она также прокомментировала вопрос организации официального мероприятия в ЗАГСе, отметив, что молодожены сами должны принимать решение о том, каким будет церемония бракосочетания.

«У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным», — отметила сенатор. Также она подчеркнула, что выездная регистрация брака — это еще одна возможность для вступающих в брак отпраздновать самый важный день, как им хочется — с цветами и шампанским.