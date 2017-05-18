Сирия: боевики ИГ обстреляли ракетами город в провинции Хама

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Дамаск, 18 мая. Город Саламия в сирийской провинции Хама подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков «Исламского государства»* (ИГ*). По информации сирийского агентства САНА, ранения получили по меньшей мере два человека.

Согласно приведенным данным, по жилым кварталам данного населенного пункта было выпущено три снаряда. При этом, в результате обстрела несколько домов были повреждены.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики и ополченцы отбили в четверг атаки экстремистов ИГ на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.