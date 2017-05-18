Девятикласснику выстрелили в голову в карельской школе

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Петрозаводск, 18 мая. Девятиклассника из Чалнинской школы в Карелии увезли в больницу с ранением головы. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сейчас следственная группа работает на месте случившегося и выясняет, кто выстрелил в подростка.

Под подозрением находятся два человека, добавил собеседник ФАН.

Тем временем в Красноярске расследуется загадочная смерть пятиклассницы на территории школы. Как сообщал источник в правоохранительных орнанах, девочка могла умереть из-за отрыва тромба.