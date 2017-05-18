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Происшествия
Девятикласснику выстрелили в голову в карельской школе

Девятикласснику выстрелили в голову в карельской школе

13:54  18 Мая 2017
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Девятикласснику выстрелили в голову в карельской школе

Петрозаводск, 18 мая. Девятиклассника из Чалнинской школы в Карелии увезли в больницу с ранением головы. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сейчас следственная группа работает на месте случившегося и выясняет, кто выстрелил в подростка. 

Под подозрением находятся два человека, добавил собеседник ФАН.

Тем временем в Красноярске расследуется загадочная смерть пятиклассницы на территории школы. Как сообщал источник в правоохранительных орнанах, девочка могла умереть из-за отрыва тромба.

Алексей Громов
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