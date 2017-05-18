Позитивная тенденция: Медведев рассказал об увеличении доходов бюджета России

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Москва, 18 мая. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета по результатам 2017 года могут быть больше официального прогноза на 1 трлн рублей.

По словам российского премьер-министра, доходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2017 года увеличились практически на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Медведев выразил надежду на то, что позитивная тенденция не исчезнет, а по результатам года общий объем доходов будет больше, чем ожидалось, когда был утвержден бюджет.

«Цифры оценок разные, но тем не менее, это может быть более триллиона рублей. Это значит, что мы сможем сводить бюджет с меньшим, чем прогнозировали, дефицитом», — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее премьер-министр РФ заявил, что положительные тенденции в экономической отрасли сохраняются.