Это новые игры: Алексиевич рассказала ФАН, кто стоит за слухами о ее смерти

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Нобелевский лауреат по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич не умерла. Более того, она опровергла слухи о смерти и рассказала о своей реакции на происходящее корреспонденту Федерального агентства новостей. Подробнее — в нашем материале.

Как в свое время гласила телеграмма американского писателя Марка Твена, адресованная агентству Associated Press, «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Так он отреагировал на грустные и лживые сообщения, которые появились в газетах.

Светлане Алексиевич впору действовать так же. Сообщения о ее смерти застали писательницу в столице Южной Кореи — Сеуле. Там она находится на презентации своих книг. Алексиевич опровергла печальные слухи — жива, ни на какие проблемы со здоровьем не жалуется.

«Это все придумал итальянский журналист. Он берет какие-то знаковые фигуры и хоронит их. Он писал, что и Горбачев умер, например. Мне трудно представить, какое удовольствие получают все эти пранкеры и фейкосоздатели. Это новые игры и новый мир — мир постправды. Скоро мы не будем знать, где живем: везде будут сплошные фейки. Это достаточно хитро делается: создаются фальшивые аккаунты. Несколько ложных аккаунтов существовали и под моим именем — и бог весть что злоумышленники там писали. Люди во все это верили, а заблокировать такие аккаунты не так просто», — рассказывает корреспонденту ФАН Алексиевич.

Действительно, сообщение о смерти Алексиевич появилось в Twitter, в фейковом аккаунте. Его создал итальянский журналист Томмассо Дебенедетти — причем от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен. Попытка досадить правительству Макрона наложилась на богатый опыт мистификаций и глупых розыгрышей. Ранее Дебенедетти сообщал о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака, почетного папы Римского Бенедикта XVI и даже сирийского лидера Башара Асада. Список известных деятелей достаточно велик.

«Кто-то обвиняет меня в собственном пиаре за счет таких новостей? Это глупость. У меня хорошая техника и хороший компьютер, последний айфон, но я использую только два процента всех этих возможностей. Я не очень техногенный человек. Зачем мне собственный пиар? Пусть люди лучше читают книги. Несмотря на сложное отношение ко мне со стороны определенной публики, я очень люблю Россию и русского читателя и всегда с радостью приезжаю в два любимых города — Москву и Санкт-Петербург», — добавляет Алексиевич.

А вот писатель, переводчик, публицист, режиссер и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin сделал акцент на другой стороне истории с фейковой смертью.

«Я не Ванга, чтобы раскрывать глобальный замысел этих фейков. Но радоваться смерти человека как-то странно, на мой взгляд. Был поднят немереный вой — мол, наконец-то сдохла и все такое. Некрасиво это. Народу не хватает не то чтобы воспитания, а каких-то минимальных качеств порядочности. А если подходить с точки зрения распространения новостей — подождите хотя бы полчаса, посмотрите, что напишут в приличных изданиях, которые хоть как-то проверяют информацию. В очередной раз видно, как работает эта система блогеров, видеоблогеров», — говорит он.

Два года назад писательница получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества». Однако многие тогда посчитали, что единственная причина, по которой Запад ее наградил — антисоветская направленность и фальшивость вроде бы документальных произведений. Во лжи ее обвиняли участники Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане. В последнее время — и свидетели конфликта в Донбассе.

«Я ее читал, конечно. Алексиевич известна была еще при советской власти: она придерживалась коммунистических взглядов и достаточно неплохо обслуживала интересы коммунистической партии. Ну а потом, как у нашей интеллигенции принято, сменила хозяина и побежала обслуживать совсем других. Это получалось достаточно мерзко. А последние ее опусы, на мой взгляд, просто отвратительны. И вся эта выдача Нобелевских премий таким персонажам саму премию просто дискредитирует», — продолжает Гоблин.

По его словам, это ни разу не документалистика. Она брала интервью, а после творчески обрабатывала информацию.

«Просто переписывала в выгодном ей свете, чем вызывала ярость собеседников. Они возмущались и говорили, что ничего подобного никогда не имели в виду и никогда ничего подобного не было в действительности. А Алексиевич только хлопала глазами и утверждала, что она автор и что ей такое кажется правильным. Собственные выдумки она прикрывала другими людьми, участниками событий», — добавляет Пучков.

Интересно, что в телефонной беседе с корреспондентом ФАН Алексиевич ушла от ответа на вопрос, не считает ли она свои истории переписанными.

«Мне уже этот вопрос сто раз задавали. Я останусь в Сеуле без связи, если мы будем долго говорить на эту тему», — сказала она и повесила трубку.