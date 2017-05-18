Жителям Москвы гарантировали переселение в том же районе при реновации

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Москва, 18 мая. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда.

Как указано в документе, москвичам предоставят равнозначные квартиры с улучшенной отделкой в том же районе.

«Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, в которых равнозначная квартира может быть предоставлена в пределах административного округа», — передает «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Москвы не планируют делать въезд в город платным для автомобилистов.