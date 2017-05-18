Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Польша требует от Еврокомиссии финансово наказать «Газпром»

Польша требует от Еврокомиссии финансово наказать «Газпром»

14:29  18 Мая 2017
57

Польша требует от Еврокомиссии финансово наказать «Газпром»

Варшава, 18 мая. Власти Польши требуют, чтобы Еврокомиссия оштрафовала «Газпром» за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

В 2012 году в отношении российской компании возбудили антимонопольное дело. Тогда Еврокомиссия заявила о нарушении правил конкуренции в странах Восточной Европы. В частности, говорилось о препятствовании трансграничных продаж газа и установлении несправедливых цен.

Польша требует от Еврокомиссии финансово наказать «Газпром»

В прошлом году «Газпром» направил в ЕК предложения по решению дела. Российская компания выразила готовность пойти на уступки — привязать контракты в Польше, Болгарии и Прибалтике к ценам на газ в Западной Европе.

Представители ЕК одобрили предложения «Газпрома». Однако если большинство стран выступят против инициативы российской компании, ее отклонят.

#газпром #ек
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть