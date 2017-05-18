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Общество
«Русская Кардашьян» без фотошопа разочаровала поклонников

«Русская Кардашьян» без фотошопа разочаровала поклонников

13:55  18 Мая 2017
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«Русская Кардашьян» без фотошопа разочаровала поклонников

Москва, 18 мая. В Сети активно обсуждают фотографии модели Анастасии Квитко, которую сравнивают с небезызвестной Ким Кардашьян. В Интернете опубликованы ее снимки, над которыми не потрудились фоторедакторы.

Пользователи социальных сетей разглядели на них следы целюллита, а также сделали вывод о том, что российская модель склонна к полноте, что незаметно на ее глянцевых фото, пишет «Ридус». Папарацци сфотографировали Квитко на пляже в Майами и выставили снимки на показ.

«Гордиться нечем», — резюмировали комментаторы. 

 

#кардашьян #квитко
Алексей Громов
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