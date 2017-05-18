«Русская Кардашьян» без фотошопа разочаровала поклонников

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. В Сети активно обсуждают фотографии модели Анастасии Квитко, которую сравнивают с небезызвестной Ким Кардашьян. В Интернете опубликованы ее снимки, над которыми не потрудились фоторедакторы.

Пользователи социальных сетей разглядели на них следы целюллита, а также сделали вывод о том, что российская модель склонна к полноте, что незаметно на ее глянцевых фото, пишет «Ридус». Папарацци сфотографировали Квитко на пляже в Майами и выставили снимки на показ.