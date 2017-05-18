Из-за Порошенко россияне лишились популярного инструмента обхода блокировки в Сети

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Москва, 18 мая. Российские пользователи пожаловались на плохую работу сервиса Opera VPN, который используется для обхода заблокированных сайтов.

В технической поддержке сообщили, что сбои в работе возникли из-за большого наплыва пользователей с Украины. Впоследствии выяснилось, что приложение Opera VPN стало недоступно украинским юзерам в Google Play. При этом российские пользователи сообщали, что сервис работает с большими перебоями.

После решения президента Украины Петра Порошенко о введении новых санкций против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» самыми популярными украинскими приложениями стали анонимайзеры VPN Browser, Opera Free VPN, VPN Master Unlimited.

Ранее сообщалось, что украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте». За прошлые сутки социальную сеть посетили 18 миллионов уникальных пользователей. Прошлый рекорд составил 16 миллионов пользователей.