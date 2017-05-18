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Технологии
Из-за Порошенко россияне лишились популярного инструмента обхода блокировки в Сети

Из-за Порошенко россияне лишились популярного инструмента обхода блокировки в Сети

13:57  18 Мая 2017
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Из-за Порошенко россияне лишились популярного инструмента обхода блокировки в Сети

Москва, 18 мая. Российские пользователи пожаловались на плохую работу сервиса Opera VPN, который используется для обхода заблокированных сайтов.

В технической поддержке сообщили, что сбои в работе возникли из-за большого наплыва пользователей с Украины. Впоследствии выяснилось, что приложение Opera VPN стало недоступно украинским юзерам в Google Play. При этом российские пользователи сообщали, что сервис работает с большими перебоями.

После решения президента Украины Петра Порошенко о введении новых санкций против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» самыми популярными украинскими приложениями стали анонимайзеры VPN Browser, Opera Free VPN, VPN Master Unlimited.

Из-за Порошенко россияне лишились популярного инструмента обхода блокировки в Сети

Ранее сообщалось, что украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте». За прошлые сутки социальную сеть посетили 18 миллионов уникальных пользователей. Прошлый рекорд составил 16 миллионов пользователей.

#интернет #блокировка
Алексей Громов
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