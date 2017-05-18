ФСБ проводит обыски в головном офисе группы компаний ПИК

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Москва, 18 мая. Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в центральном офисе группы компаний ПИК, причины действий не поясняются.

Рядом со зданием, в котором находится центральный офис группы компаний ПИК дежурят сотрудники ОМОН, сообщают очевидцы. По словам источника, в головном офисе проводятся следственные мероприятия сотрудниками ФСБ. Спикер ТАСС также заметил, что силовики никого не впускают и не выпускают из здания, где проводятся обыски. Отметим, что ПИК работает с середины 1990-х, являясь ведущим публичным девелопером жилых проектов в российской столице и Мособласти.​