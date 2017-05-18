Новости ДНР и ЛНР: «забор» для Донбасса, защита Кобзона, Плотницкий строит СНГ

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Новости ДНР и ЛНР, 18 мая. Порошенко умоляет Евросоюз о заборе для Донбасса, ДНР защищает Кобзона от украинских издевательств, химический апокалипсис в Курахово, глава ЛНР Плотницкий хочет создать новый СНГ — Союз непризнанных государств.

Позорная просьба Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Европарламента Антонио Таяни с просьбой запретить евродепутатам совершать визиты в Донбасс и Крым.

Как сообщается на сайте президента Украины, Порошенко поднял эту тему в ходе встречи с Таяни, посвященной подписанию документов, предоставляющих гражданам Украины безвизовый режим для посещения ЕС. Во время беседы украинский лидер, отвлекшись от радостей полученного Украиной безвиза, осудил поездки евродепутатов в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в российский Крым. Порошенко попросил Таяни найти «адекватный ответ» для «нарушителей», а также запретить евродепутатам делать это впредь.

Кроме того, украинский президент подчеркнул важность позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций, которые привязаны к ситуации в Донбассе, в обострении которой Порошенко традиционно винит Россию.

ДНР заступилась за Кобзона

В министерстве культуры Донецкой народной республики назвали абсурдным решение Киева лишить всех украинских наград народного артиста СССР, России и ДНР Иосифа Кобзона.

Такое мнение высказал и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

«Очень жаль, что на Украине принимаются такие абсурдные решения, — отметил Желтяков. — Забвение подвигов наших предков, переписывание истории и очернение людей, имеющих неоспоримые заслуги перед Отечеством, являются характерными особенностями политики нынешних украинских властей».

По словам Желтякова, подобные дискриминационные меры свидетельствуют об очередной попытке Киева переписать историю. Глава Минкультуры ДНР добавил, что Кобзон с самого начала боевых действий на востоке Украины оказывал всестороннюю поддержку народу Донбасса, за что ему глубоко благодарны все жители ДНР.

«В то время как в Киеве продолжается охота на ведьм, у нас Иосиф Кобзон всегда желанный гость», — резюмировал и.о. министра.

Пункт о лишении 79-летнего Иосифа Кобзона, уроженца Донбасса, всех украинских наград является частью позорного указа президента Украины Петра Порошенко «О применении персональных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)», подписанного им два дня назад.

Кобзон может гордиться: он стал одним из тех, кто «пострадал» от этого дикого указа, по которому на Украине заблокировали «Яндекс», «ВКонтакте» и много других российских сайтов, а также ввели «ограничительные» меры в отношении ведущих российских компаний, банков и т.д.

Согласно одному из пунктов этого документа (который уже осудили даже в Госдепе США), Иосиф Кобзон лишается всех государственных украинских наград и званий, в том числе звания народный артист Украины, а также ордена «За заслуги» трех степеней.

Химический апокалипсис для Донбасса

25 тысяч человек могут оказаться в зоне химического заражения в случае аварии на Кураховской теплоэлектростанции, расположенной на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Пугающие данные были приведены на заседании совместной инспекции по экологической безопасности ДНР.

«При аварии на Кураховской ТЭС зона химического поражения составит более 300 квадратных километров, а зараженное опасными химическими веществами облако распространится на глубину более 9 километров, — предупреждают в МЧС ДНР. — В зону заражения попадают 10 населенных пунктов с населением более 25 тысяч человек».

Так, в зоне химического заражения окажутся населенные пункты Курахово, Степановка, Ильинка, Вознесенка и другие. Дело в том, что Кураховская ТЭС является объектом повышенной опасности по целому ряду химических веществ, однако украинские власти ничего не делают для того, чтобы защитить жителей в случае ЧП, отметили участники совещания.

В МЧС ДНР предупреждают, что уже сейчас вредные вещества с ТЭС с пугающей скоростью распространяются по близлежащим сельскохозяйственным угодьям и жилым районам, увеличивая риск онкологических заболеваний местного населения.

Плотницкий хочет создать новый СНГ

Глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил подумать над идеей создания Союза непризнанных государств, в который могли бы войти в том числе Луганская и Донецкая народные республики. Нетривиальным предложением Плотницкий поделился в ходе выступления на открытии международной научно-практической конференции «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности», которая проходит в Луганске.

В конференции принимают участие государственные деятели, научные и педагогические работники ЛНР, а также представители других стран и негосударственных организаций.

«Может быть, имеет смысл подумать о создании своего СНГ — Союза непризнанных государств? — спросил собравшихся Плотницкий. — Ведь если мы живем по одному, нам очень сложно. Но что мешает нам признать друг друга, объединиться и сообща решать наши экономические и политические вопросы? Наши народы дали нам право на это. Так почему мы не хотим или не можем его использовать?».

Плотницкий считает, что в новый СНГ, помимо ЛНР и ДНР, могут войти Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и другие непризнанные или частично признанные регионы.

«Давайте помогать друг другу!» — призвал лидер ЛНР.