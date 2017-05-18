Старшего научного сотрудника московского НИИ нашли повешенным в рабочем кабинете

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Москва, 18 мая. В Москве в своем рабочем кабинете обнаружен повешенным старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радио и электроприборов.

Мужчина 1949 года рождения обнаружили повешенным на проводе от электроприбора, закрепленном на двери. Труп нашел заместитель руководителя НИИ накануне в 11:20 утра. Прибывшие эксперты установили, что смерть наступила около 16 часов назад.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли два человека, передает телеканал «360».