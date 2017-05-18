Марш-бросок на Дейр эз-Зор: Сирия должна опередить боевиков оппозиции в освобождении города

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Сирия и Ирак при поддержке ВКС России готовятся к наступлению на террористов запрещенной группировки «Исламское государство»* (ИГ*) в Дейр-эз-Зоре. О том, что переговоры и подготовка к наступлению ведется в эти минуты, сообщает информагентство Qasioun.

Ссылаясь на некий источник в Facebook, связанный с командованием авиабазы «Хмеймим» в Латакии, вооружённые силы Ирака и Сирии готовят совместную операцию по освобождению Дейр эз-Зора от блокады террористов. Предполагается, что стороны будут вести военное сотрудничество и координацию военных действий на высоком уровне. В частности, по словам источника, такая координация будет проводится в ходе боевых действий на сирийско-иракской границе. Также в подготовке наступления задействованы военные специалисты из Ирана и командование ВКС России, которые оказывают поддержку правительственным войскам Сирии.

Приоритет наступления – это деблокада города Дейр-эз-Зор, который находится более двух лет в полном окружении террористов ИГИЛ*. Кроме того, как сообщает СМИ, сотрудничество с Ираком позволит обеспечить безопасный маршрут между Дамаском и Багдадом. Однако не все так просто: наступлению Сирии на Дейр-эз-Зор может помешать активность боевиков сирийской оппозиции.

Как сообщают источники в Twitter, к ключевым городам и нефтяным промыслам направляется группировка «Магавир Аль-Таура» («Коммандос революции»). Поддерживаемые войсками США и Великобритании, оппозиция пытается опередить сирийские правительственные силы и первой занять богатую сирийскую провинцию. Источники Qasioun сообщают, что оппозиция при поддержке США надеется создать буферную зону вдоль южной границы Сирии - от Голанских высот до границы с Ираком. И, как заявляет в Twitter командование группировки, коалиция постарается атаковать террористов ИГ в Дейр эз-Зоре совместно с курдскими отрядами – чтобы перерезать доступ правительственным войскам в провинцию.

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) эксперт Александр Сотниченко, заявление о координации Сирии и Ирака и совместном наступлении, мягко говоря, не претендует на достоверность. Во-первых, официальные лица Сирии, России и Ирака пока не подтвердили данное взаимодействие, а во-вторых, отмечает эксперт, Ирак находится под жестким контролем США.

«На такое наступление сейчас нет сил ни у Сирии, ни у Ирака. Особенно у Ирака: страна находится под жестким давлением и контролем США, в связи с проводимой операцией по зачистке Мосула от боевиков ИГИЛ. И Ирак не сможет предоставить силы и координировать усилия с сирийскими войсками».

Что же касается наступления на Дейр-эз-Зор, которое сейчас ведет сирийская армия – политолог отмечает, что на текущий момент правительственных сил недостаточно для марш-броска на сотни километров, отделяющие их от осажденного города. Этим шансом непременно попытаются воспользоваться боевики оппозиции, у которых найдутся силы и союзники.

«На Дейр-эз-Зор сейчас нацелились силы международной коалиции под руководством США – у них-то сил на такое продвижение хватает. Появившиеся на юге «Коммандос», натренированные США - это наследники «Новой сирийской армии», которую разгромили ИГ в прошлом году. Не исключено, что и в этот раз история может повториться: им придется брать Абу-Кемаль – а этот город по размерам сопоставим с Раккой. И для дальнейшего продвижения нужен союз с курдами SDF - но они могут быть отвлечены только после взятия Ракки. И как только будет завершена операция по взятию Ракки, проамериканские сил начнут наступление на Дейр-эз-Зор».

Однако не идти в наступление нельзя: потеря Дейр-эз-Зора приведет к экономическим, политическим и имиджевым потерям для правительства Башара Асада. Как отмечает Александр Сотниченко, сейчас Асаду необходимо мобилизовать все силы для того, чтобы наконец-то освободить Дейр-эз-Зор и тем самым опередить боевиков оппозиции.

«Сирийскому государству пора очень серьезно задуматься о взятии Дейр-эз-Зора быстрее, чем американцы. В противном случае Сирия будет отрезана от Ирака, у Сирии заберут последние главные месторождения нефти - и правительство Сирии окажется в сложнейшем положении. На плечах правительства останется 70% всего населения Сирии, беженцы, которых надо кормить. А американцы не допустят Дамаск до ресурсов ни при каких обстоятельствах».

* Организация запрещена на территории РФ.