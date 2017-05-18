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Происшествия
Недовольный клиент угрожал взорвать офис МТС в Москве

Недовольный клиент угрожал взорвать офис МТС в Москве

13:42  18 Мая 2017  /обновлено: 14:03  18 Мая 2017
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Недовольный клиент угрожал взорвать офис МТС в Москве

Москва, 18 мая. В Москве неизвестный пригрозил взорвать офис МТС. Звонок был совершен в колл-центр компании. Мужчина сообщил, что ему не нравится работа МТС, и если они не наладят работу, то он их взорвет.

Был осмотрен центральный офис, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Имя звонившего установлено, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит напомнить, что в начале мая неизвестный мужчина пообещал взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге. Специалисты осмотрели 67 станций петербургской подземки, однако не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств.           

Алексей Громов
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