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Общество
Стало известно, кто запустил фейк о смерти Алексиевич

Стало известно, кто запустил фейк о смерти Алексиевич

13:45  18 Мая 2017  /обновлено: 13:50  18 Мая 2017
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Стало известно, кто запустил фейк о смерти Алексиевич

Париж, 18 мая. Микроблог Twitter, в котором от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен сообщалось о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, оказался фейком.

Оказалось, что учетную запись, зарегистрированную в мае этого года, создал итальянский журналист Томассо Дебенедетти.
Твит с признанием появился следом за постом о том, что лауреат Нобелевской премии по литературе ушла из жизни в возрасте 68 лет.

Стало известно, кто запустил фейк о смерти Алексиевич

Как сообщалось ранее, сейчас белорусский автор находится в Сеуле на презентации своих книг на корейском языке. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил организатор проекта «Диалоги Николай Солодовников. Он приглашал писательницу в Петербург.

Ярослава Замысловатова
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