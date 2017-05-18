Стало известно, кто запустил фейк о смерти Алексиевич

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Париж, 18 мая. Микроблог Twitter, в котором от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен сообщалось о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, оказался фейком.

Оказалось, что учетную запись, зарегистрированную в мае этого года, создал итальянский журналист Томассо Дебенедетти.

Твит с признанием появился следом за постом о том, что лауреат Нобелевской премии по литературе ушла из жизни в возрасте 68 лет.

Как сообщалось ранее, сейчас белорусский автор находится в Сеуле на презентации своих книг на корейском языке. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил организатор проекта «Диалоги Николай Солодовников. Он приглашал писательницу в Петербург.