Глава Армении принял отставку правительства

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Ереван, 18 мая. Глава Армении Серж Саргсян принял отставку правительства страны. Об этом сегодня сообщается на сайте президента.

Саргсян принял отставку правительства Армении, следует из текста указа.

Напомним, согласно конституции страны, правительство уходит в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, которое проходит в четверг, 18 мая.

Прошедшие в предыдущем месяце выборы в Национальное собрание стали первыми после принятия поправок в конституцию страны, которые предполагают переход к парламентской форме власти.