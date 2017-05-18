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Весь мир
Глава Армении принял отставку правительства

Глава Армении принял отставку правительства

13:41  18 Мая 2017
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Глава Армении принял отставку правительства

Ереван, 18 мая. Глава Армении Серж Саргсян принял отставку правительства страны. Об этом сегодня сообщается на сайте президента.

Саргсян принял отставку правительства Армении, следует из текста указа.

Напомним, согласно конституции страны, правительство уходит в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, которое проходит в четверг, 18 мая. 

Прошедшие в предыдущем месяце выборы в Национальное собрание стали первыми после принятия поправок в конституцию страны, которые предполагают переход к парламентской форме власти. 

#правительство #армения #саргсян
Дана Балан
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