Росприроднадзор предъявит претензии виновнику выброса сероводорода на юго-востоке Москвы

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. В отношении Московского нефтеперерабатывающего завода было возбуждено административное дело по решению Росприроднадзора. По словам представителя Минприроды, это также связано с отсутствием у предприятия утвержденного проекта предельно допустимых выбросов.

Как сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской, в связи с выбросами сероводорода Генпрокуратура и Росприроднадзор проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы. К настоящему времени был проверен только Московский НПЗ.

Напомним, ранее уровень сероводорода в Москве был превышен в 51,4 раза. Сегодня также сообщалось, что автоматическая станция контроля в московском районе Капотня выявила ночью загрязнение воздуха сероводородом и диоксидом серы.