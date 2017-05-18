Жизнь после импичмента: как Южная Корея будет выходить из кризиса

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9 мая народ Южной Кореи проголосовал за перемены в лице кандидата от демократической партии, левоцентристской по своему характеру, Мун Чжэ Ин. Новый президент в рамках предвыборной кампании предложил ряд серьезных реформ. Речь идет об уменьшении роли корпораций, оказывающих огромное влияние на политическую жизнь Южной Кореи со времени окончания второй мировой войны. До недавнего времени они превращали демократическую систему страны в ширму, за которой решались интересы реальных хозяев страны.

Кто такой Мун Чжэ Ин, и как он выведет страну из кризиса? На эти вопросы корреспондента Федерального агентства новостей ответил политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

«Новый президент, в отличие от консервативных предшественников, в том числе ушедшей с поста в результате скандала Пак Кын Хе, не делает акцент на политике конфронтации с КНДР. Он обещает создать новые рабочие места, говорит о борьбе с безработицей, широкой демократизацией, сокращении президентского срока с 5 до 4 лет, борьбе с коррупцией. Избиратели молодого и среднего возраста, которые проголосовали за Мун Чжэ Ин, в отличие от избирателей старшего поколения, озабочены не экспансией коммунизма, а условиями жизни, личными свободами и возможностями для саморазвития, в первую очередь ростом благосостояния. Политика конфронтации с КНР и КНДР не решает ни одной из этих проблем, зато существенно снижает экономическое сотрудничество с этими странами», — пояснил Владимир Киреев.

Эксперт напомнил, что ранее Дональд Трамп заявил о сворачивании экономических соглашений с Южной Кореей, заключенных еще Джорджем Бушем. Правда, отметил Киреев, потом американский президент отказался от этого решения, но выгода от военного сотрудничества с США продолжает выглядеть неубедительной. Дело в том, что размещение американского ПРО в лице THAAD не решает никаких вопросов безопасности самой Южной Кореи, которой угрожают обычные сухопутные войска и огромное количество артиллерии, а вовсе не ядерные боеголовки, служащие оправданием вмешательства Вашингтона в систему безопасности этого региона.

«Очевидно, что THAAD решает вопросы давления на Китай со стороны США и выгоды, прежде всего, этой стране. Это позволяет легко перевооружать систему ПРО с ракет перехватчиков на ракеты «земля-земля» с ядерным зарядом, которыми Вашингтон хочет угрожать КНР в перманентном режиме. Самой Республике Корея это размещение не нужно. Оно портит отношения со вторым экономическим партнером страны после США — Китаем, который уже существенно ограничил экономическое взаимодействие двух стран. Кроме того, предложение США об оплате корейцами этой системы выглядит, мягко говоря, не очень привлекательным. Таким образом, мы подходим к тому, что Мун Чжэ Ин, не разрывая союзнических отношений с США, заявляет о том, что Сеул будет более тщательно выстраивать партнерские отношения с КНР, проводить политику, которая не направлена на ущемление интересов этой страны», — считает Киреев.

Эксперт отметил, что THAAD несет опасность и для нашей страны, поскольку с ее платформ возможно нанесение ядерного удара по нашему Дальнему Востоку. Желание Му Чже Ин отказаться от строительства этой системы ПРО, о чем идет речь в предвыборной программе, имеет жизненную важность для безопасности России.

«Новый президент обещает также сесть за стол переговоров с лидерами Северной Кореи, которых он хотя и называет иррациональными, но считает неизбежной необходимость выстраивания диалога со своими земляками с севера полуострова. Поскольку политический диалог очень сложен в силу идеологических особенностей политической системы КНДР, речь идет, прежде всего, о выстраивании экономических отношений. Прежняя редакция такого экономического сотрудничества носила название политики «солнечного тепла» и привела к значительному успеху в снижении конфликтного потенциала КНДР и внешнего мира, улучшении жизни простых северокорейцев, что само по себе уже есть важный результат», — рассказал Владимир Киреев.

Эксперт заметил, что в отношении России Мун Чжэ Ин настроен конструктивно. Он заявлял, что необходимо развивать экономические и политические отношения с РФ.

«Стоит отметить, что Мун Чжэ Ин сразу после вступления на пост президента отправил спецпосланника в Москву для донесения новой политической позиции Сеула до руководства России. Спецпосол Сон Ён Гиль должен встретиться напрямую с президентом России Владимиром Путиным, помимо министра иностранных дел. Это подчеркивает значимость отношений наших стран. Таким образом, начало наших отношений выглядит многообещающим. Если новый президент сможет провести программу реформ как внутри страны, так на международной арене, мы сможем увидеть новый Дальний Восток. Более открытый и одновременно свободный от конфронтации и противостояния», — резюмировал Владимир Киреев.