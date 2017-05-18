«Ефрейтор Трампищев»: Корнилов рассказал, как западные СМИ готовят Трампа к импичменту

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Основные западные СМИ так долго и так старательно изображали президента США Дональда Трампа марионеткой Кремля, что уже сами стали верить в свои россказни. Как подмечает глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, на днях один из так называемых экспертов британского телеканала BBC посоветовал России как можно скорее заняться поиском хорошего главы администрации для Трампа. При этом специалист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) говорил совершенно серьезно. Если Россия хочет, чтобы ее «ставленник» Трамп и дальше оставался на посту американского президента, то ей следует сделать его более предсказуемым.

«А кто знает, какой департамент в Кремле занимается подбором кадров в Белом доме? Обычный отдел кадров или там создан отдельный департамент для найма команды Трампа? Резюме на пост главы администрации ефрейтора Трампищева кому слать?» — иронизирует Корнилов.

Имидж марионеточного правителя плох для любого главы государства. Только естественно, что враждебные Трампу СМИ пытаются приклеить к нему этот обидный ярлык. Насколько возможно, что все эти инсинуации приведут к президентскому импичменту? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Конечно, отставка президента США не очень зависит от интервью на британском телеканале. С другой стороны, мы видим, что и американские СМИ постоянно нагнетают обстановку вокруг Трампа и тема импичмента обсуждается, по сути дела, с первого часа после инаугурации. Мы видим, как целый ряд политиков и СМИ на Западе — и в первую очередь в Америке — активно работают над созданием условий для импичмента. Назначение спецпрокурора по расследованию мнимых связей Трампа с Россией можно расценивать — и многие СМИ именно так и расценили — как первый шаг к импичменту. Да, над этим планом активно работают. Будет ли данный сценарий реализован, во многом зависит от Трампа и членов его команды, от того, насколько грамотно они себя поведут», — уточнил для корреспондента ФАН сам Владимир Корнилов.

В любом случае, «устроить» импичмент американскому президенту не так уж и просто. Различные властные круги в США пытались по тем или иным причинам реализовать этот план не раз. «При этом только один раз в новейшей истории США такой план сработал», — добавляет эксперт.

Лишь президента Ричарда Никсона удалось отстранить от власти с помощью Уотергейтского скандала. Пока, вопреки всем усилиям мейнстримовых западных СМИ, идея о том, что Трамп — российская марионетка, еще не пользуется большой поддержкой среди общественных масс.

«Рейтинги Трампа, несмотря ни на что, выросли. Это свидетельствует о том, что данная кампания по разжиганию истерики пока еще не нашла в американском обществе ни понимания, ни поддержки. Но вода камень точит. Я так понимаю, что постоянные атаки на Трампа — если не по поводу России, то по поводу чего-то еще — именно на это и рассчитаны. СМИ продолжат давить на общественное мнение, менять его с тем, чтобы, в конечном итоге, сценарий импичмента нашел поддержку и понимание в значительных слоях общества. Пока этого нет, но это не значит, что общественное мнение нельзя изменить», — продолжает Корнилов.

Что Трамп может противопоставить всему этому? Прежде всего, считает политолог, ему следует более грамотно выстраивать свою имиджевую политику. Затем ему следует попытаться найти общий язык с республиканским большинством в обеих палатах Конгресса США.

«Само собой, ему также не следует действовать эмоционально, не следует совершать ошибок. Сейчас Трампу как никогда важно нигде не оступиться и не дать дополнительных поводов для того, чтобы его обвинили в каких-то преступлениях. Одним словом, ему следует попробовать не рыть себе могилу собственными руками», — приводит свою точку зрения глава Центра евразийских исследований.

В данном случае, подчеркивает политический обозреватель, грамотная имиджевая политика означает более активное взаимодействие с определенным сегментом СМИ. «Ему следует делать все то же самое, что он успешно делал и до президентских выборов. Трампу следует идти в обход мейнстримовых СМИ. Как президентский кандидат он нашел возможность для коммуникации со значительной частью общества — со своим базовым электоратом — в обход CNN и других подобных ресурсов. Более того, он работал вопреки им. И сейчас Трампу нужно продолжить двигаться тем же курсом. CNN и The New York Times все равно никогда не станут его союзниками», — суммирует свою позицию Корнилов.

Пока Трамп делает очень много импульсивных ходов. В том числе он отдалил от себя целый ряд политических деятелей, некогда помогших ему выстроить успешную президентскую кампанию и политику «партизанских действий в медиа».

«Если Трамп и дальше будет отталкивать от себя этих людей, то в итоге он может закончить с обычными вашингтонскими чиновниками, которые в большинстве своем настроены против него», — подводит итог Владимир Корнилов.