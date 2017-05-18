В ДНР назвали запрет на Украине российских сайтов шагом к тоталитаризму

В закладки

Скопировать

Донецк, 18 мая. Полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал запрет на Украине доступа к российским соцсетям, назвав данное решение шагом к тоталитарному государству.

Украина движения не по демократическому пути развития, заявленному ранее, а к тоталитаризму, считает полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. «Украина давно делает неконструктивные, нелогичные поступки. Это связано и с введением запрета на соцсети, на бухгалтерскую программу «1С». По сути, Украина становится тоталитарным государством, неевропейским», — заявил донецкий политик.

В то же время Пушилин заметил, что лично его санкции перестали пугать еще в 2014 году. «Если Украина против этого человека, значит, он совсем не плохой. Я так сужу по остальным коллегам из этого санкционного списка», — резюмировал полпред республики.