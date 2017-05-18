Судебный пристав в Москве обвиняется в получении взятки в 700 тыс. рублей

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Москва, 18 мая. 30-летний сотрудник федеральной службы судебных приставов обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, эту огромную сумму пристав получил от представителя взыскателя. За это он должен был немедленно наложить арест на имущество должника. Воспользоваться деньгами он не успел, после передачи взятки мужчина был задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и продолжается расследование уголовного дела, заведенного по статье о получении взятки.