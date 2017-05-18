Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Судебный пристав в Москве обвиняется в получении взятки в 700 тыс. рублей

Судебный пристав в Москве обвиняется в получении взятки в 700 тыс. рублей

13:31  18 Мая 2017
108

Судебный пристав в Москве обвиняется в получении взятки в 700 тыс. рублей

Москва, 18 мая. 30-летний сотрудник федеральной службы судебных приставов обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, эту огромную сумму пристав получил от представителя взыскателя. За это он должен был немедленно наложить арест на имущество должника. Воспользоваться деньгами он не успел, после передачи взятки мужчина был задержан.

Судебный пристав в Москве обвиняется в получении взятки в 700 тыс. рублей

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и продолжается расследование уголовного дела, заведенного по статье о получении взятки.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть