Курды озвучили число жертв пешмерга в борьбе с ИГИЛ

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Эрбиль, 18 мая. В Совете Безопасности Иракского Курдистана сообщили, что в войне против «Исламского государства» пострадали более 11 тысяч бойцов ополчения.

Точное число погибших ополченцев пешмерга в боях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) составляет 1707 человек, ранения получили 9997 бойцов. Многие из пострадавших проходят лечение в странах Европы.

Представители Курдистана выразили благодарность силам международной коалиции за поддержку войскам пешмерга, а также высказали надежду на дальнейшее сотрудничество в деле борьбы с «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.