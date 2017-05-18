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Весь мир
НАТО не будет участвовать в боевых операциях в Сирии и Ираке

НАТО не будет участвовать в боевых операциях в Сирии и Ираке

13:13  18 Мая 2017
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НАТО не будет участвовать в боевых операциях в Сирии и Ираке

Брюссель, 18 мая. Запросов о привлечении сил НАТО к участию в боевых действиях с Сирии или Ираке не поступало. Об этом журналистам рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД странов-членов Евросоюза. 

«Не было никакого запроса, никто не хочет, чтобы НАТО была вовлечена в боевые операции в Сирии или в Ираке», — заявил он.

НАТО не будет участвовать в боевых операциях в Сирии и Ираке

Генсек добавил, что вопрос о вовлечении НАТО в боевые операции не поднимался. 

 

 

#столтенберг
Алексей Громов
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