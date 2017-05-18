«Утку» о смерти Алексиевич запустили перед ее приездом в Москву

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Новость о кончине лауреата Нобелевской премии по литературы Светланы Алексиевич оказалась уткой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил один из организаторов выступления Светланы Алексиевич в Москве, которое должно состояться 10 июня в «Гоголь-центре» руководитель проекта Open Library Николай Солодников.

Ранее СМИ сообщили о смерти Алексиевич со ссылкой на Twitter нового министра культуры в правительстве Франции Франсуазы Ниссен.

«У меня ужасные новости. Мне только что сказали, что скончалась Светлана Алексиевич. Другой информации у меня нет», — написала Ниссен в Twitter.

На соответствующий вопрос корреспондента ФАН Николай Солодников ответил: «Если вы про Алексиевич, то она жива-здорова, я только что с ней разговаривал. Непонятно, кто это запустил. Она сама в Корее, с ней все в порядке».

Как сообщал Солодников в Facebook в анонсе выступления писательницы в «Гоголь-центре», «Светлана Александровна Алексиевич редко приезжает в Россию (а после присуждения ей Нобелевской премии — так и вообще впервые)».

Тема лекции, с которой Алексиевич посетит Москву: «Я не хочу писать о войне».

Светлана Алексиевич — уроженка Украины, советская и белорусская писательница, журналист, сценарист документальных фильмов.

Наибольшую известность получили ее документальные произведения, основанные на многочисленных интервью: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». Произведения Алексиевич посвящены Великой Отечественной войне, жизни в СССР и постсоветскому времени.

В 2015 году Светлана Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе. В российских СМИ Светлану Алексиевич нередко упрекали в отсутствии патриотизма, в искажении исторической правды и даже в русофобии.