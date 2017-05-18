Утку о смерти Алексиевич запустили перед ее приездом в Москву
Новость о кончине лауреата Нобелевской премии по литературы Светланы Алексиевич оказалась уткой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил один из организаторов выступления Светланы Алексиевич в Москве, которое должно состояться 10 июня в «Гоголь-центре» руководитель проекта Open Library Николай Солодников.
Ранее СМИ сообщили о смерти Алексиевич со ссылкой на Twitter нового министра культуры в правительстве Франции Франсуазы Ниссен.
«У меня ужасные новости. Мне только что сказали, что скончалась Светлана Алексиевич. Другой информации у меня нет», — написала Ниссен в Twitter.
На соответствующий вопрос корреспондента ФАН Николай Солодников ответил: «Если вы про Алексиевич, то она жива-здорова, я только что с ней разговаривал. Непонятно, кто это запустил. Она сама в Корее, с ней все в порядке».
Как сообщал Солодников в Facebook в анонсе выступления писательницы в «Гоголь-центре», «Светлана Александровна Алексиевич редко приезжает в Россию (а после присуждения ей Нобелевской премии — так и вообще впервые)».
Тема лекции, с которой Алексиевич посетит Москву: «Я не хочу писать о войне».
Светлана Алексиевич — уроженка Украины, советская и белорусская писательница, журналист, сценарист документальных фильмов.
Наибольшую известность получили ее документальные произведения, основанные на многочисленных интервью: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». Произведения Алексиевич посвящены Великой Отечественной войне, жизни в СССР и постсоветскому времени.
В 2015 году Светлана Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе. В российских СМИ Светлану Алексиевич нередко упрекали в отсутствии патриотизма, в искажении исторической правды и даже в русофобии.