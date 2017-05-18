Появилось видео с места смертельного ДТП в центре Москвы

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Москва, 18 мая. Появилось видео смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковушек, которое произошло в центре Москвы. На видеозаписи запечатлены два легковых автомобиля, один из которых перевернулся.

Авария произошла на Новолужнецкой набережной, сообщает Телеканал 360. По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Все они не были пассажирами автобуса №806. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.