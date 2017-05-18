Ибо нефиг: воспитательница детсада под Иркутском объяснила, зачем заклеила ребенку рот

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Иркутск, 18 мая. В Иркутской области набирает обороты скандал после публикации фото воспитанника детского сада с заклеенным скотчем ртом.

Снимок в своем Instagram воспитательница садика в Ангарске опубликовала 16 мая. Фотографию пользователь Александра Верхотурова сопроводила подписью «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя», но вскоре после волны критики в комментариях она удалила аккаунт.

Однако подписчики успели сделать скрин и опубликовать его в сообществе «Подслушано Ангарск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает «Ура.ру», в детсад воспитательница устроилась в марте этого года. В настоящее время по факту публикации проводят проверки: трудовую биографию девушки изучают сотрудники полиции. Кроме того, инцидентом заинтересовалось и региональное управление СК РФ. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, портал Irksib уже опубликовал объяснение Верхотуровой. «Не беспокойтесь, я насильно никому рот не заклеивала скотчем) мы с детьми разговаривали на тему, что нужно себя хорошо вести) иначе, заклею рот скотчем (после чего я показала на себе, как это будет). Дети посмеялись, и решили попробовать. После чего все вместе смеялись и фотографировались, ребенка никто не наказывал, не переживайте)», — говорится в ее заявлении (орфография и пунктуация источника сохранены, — прим. ФАН).