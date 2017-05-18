Ракка переживает наводнение в результате обрушения дамбы

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Ракка, 18 мая. Представители ООН сообщают, что более 400 тысяч жителей города Ракка нуждаются в гуманитарной помощи.

По данным Организации Объединенных Наций в результате частичного затопления города около 127 семей были вынуждены бежать из своих домов на запад от Ракки в сельскую местность. Наводнение ухудшило и без того чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию, в которой оказались мирные жители.

Отмечается, что представители ООН не имеют доступа к городским кварталам Ракки. В данный момент отряды курдского ополчения готовятся начать штурм населенного пункта, захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.