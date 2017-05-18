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Происшествия
Четырехлетняя девочка на Ставрополье получила химический ожог, выпив сока

Четырехлетняя девочка на Ставрополье получила химический ожог, выпив сока

13:35  18 Мая 2017
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Четырехлетняя девочка на Ставрополье получила химический ожог, выпив сока

Пятигорск, 18 мая. Следователи начали проверку по факту отравления 4-летней девочки, которая была доставлена в больницу с химожогом после выпитого сока.

Как сообщает региональная пресс-служба СУ СКР, 15 мая девочка вместе с дедушкой зашла в один из продуктовых магазинов, где они купили фруктовый сок. Дома ребенок выпил сладкий напиток и получил химический ожог ротовой полости.

Отмечается, что дедушка пострадавшего ребенка и продавец магазина, в котором продавался сок, тоже попробовали напиток. Мужчины были госпитализированы с аналогичными повреждениями.

Четырехлетняя девочка на Ставрополье получила химический ожог, выпив сока

В данный момент следствия устанавливает обстоятельства произошедшего. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения, передает «Свободная пресса».

#отравление #ставрополь
Алексей Громов
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