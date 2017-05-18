Новости США: Госдеп раскритиковал блокировку «Яндекса», Мюллер возглавил расследование против России

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США, 18 мая. Госдеп раскритиковал запрет на Украине российских сайтов и социальных сетей. Экс-глава ФБР Роберт Мюллер возглавит расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Назначая Майкла Флинна советником, президент Дональд Трамп знал о его проблемах с законом. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Госдеп осудил запрет российских сайтов

Государственный департамент США раскритиковал решение Украины о запрете российских сайтов и соцсетей, сообщают «Известия». В то же время в Вашингтоне отметили, что в России ведут против Украины направленную на дестабилизацию страны пропаганду.

На просьбу прокомментировать подписанный президентом Петром Порошенко указ, в Госдепе ответили, что призывают официальный Киев «найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов».

Шеф Мюллер

Министерство юстиции США объявило в среду, что назначило бывшего главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником в расследовании предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов прошлого года, сообщает телеканал Fox News. В его полномочия будет входить осуществление надзора за продвижением расследования. Кроме того, Мюллер имеет право вести расследования новых преступлений, которые могут быть обнаружены.

Пополнение в команде Трампа

Шериф округа Милуоки Дэвид Кларк, снискавший популярность в соцсетях за свою решительную поддержку президента Дональда Трампа, получил должность помощника руководителя Департамента внутренней безопасности США, сообщает Los Angeles Times.

Кларк — весьма неординарная фигура. Являясь чернокожим, он занимает крайне скептическую позицию в отношении многих либеральных общественных инициатив, что в целом нетипично для афроамериканцев. В частности, он стал непримиримым критиком общественного движения Black Lives Matter, полностью заняв сторону служителей правопорядка.

Расследование против Майкла Флинна

Команда президента Трампа знала, что отставной генерал Майкл Флинн был под следствием по делу об иностранном лоббировании еще до назначения его на должность советника по национальной безопасности, сообщает The New York Times. Несмотря на это, Трамп сделал Флинна советником по национальной безопасности. Эта работа дала Майклу Флинну доступ к президенту и почти ко всем секретам американских спецслужб.

Послабление Ирану

Несмотря на ранее высказанную критику в адрес ядерной сделки с Ираном, президент Трамп сделал послабления в санкциях против Ирана, сообщает служба новостей BBC.

Запрет американским компаниям вести бизнес с Ираном снят на неопределенное время. В ответ власти Ирана обязались ограничить разработку ядерного оружия, работу по обогащению урана и добычу плутония, а также предоставить доступ на территорию ядерных заводов комиссии инспекторов.

Кто возглавит ФБР

Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана на должность главы ФБР, сообщает The Hill. Во время своей политической карьеры он оставил демократическую партию и стал независимым. В отличие от своих предшественников, Либераман не обладает опытом службы в качестве агента ФБР или федерального судьи.

Рейды в Лос-Анджелесе

Более 20 человек были арестованы по обвинению в причастности к известной преступной группировке MS-13, сообщает Los Angeles Times. После более чем двухлетнего расследования федеральные и местные следователи совершили рейды, обыскав дома и предприятия по всему округу Лос-Анджелес.

Опасные игрушки

10-летняя дочь одной из жительниц Техаса чуть не задохнулась, проглотив вкладыш подшипника fidget spinner — игрушки, с начала года ставшей невероятно популярной в США, сообщает телеканал CNN. Игрушка создана для того, чтобы научить школьников концентрации.

Попытки связаться с производителем оказались безуспешными. На самой игрушке имеется предупреждение «Не давать детям до трех лет».

Петушиные бои в Калифорнии

Калифорнийские власти изъяли более 7 тысяч птиц, во время обыска территории площадью 32 гектара, оказавшейся нелегальной организацией по выращиванию птиц для петушиных боев, сообщает The Mercury News.

«Любой вид деятельности, где проливается кровь животных, является серьезным преступлением, с которым в округе Лос-Анджелес не намерены мириться», — заявил капитан отделения шерифа округа Лос-Анджелес Джефф Перри во время пресс-конференции.

Свидание в кинотеатре закончилось судом

Житель Остина, штат Техас, Брендан Везмар подал в суд на девушку с требованием возместить стоимость билета в кинотеатр после неудачного свидания, сообщает канал Kvue ABC. По словам потерпевшего, девушка начала переписываться в мессенджере на двадцатой минуте фильма, что «является прямым нарушением политики кинотеатра». После того как он сообщил девушке, что ее переписка вызывает у него дискомфорт и предложил ей выйти из зала, чтобы ответить на сообщения, она последовала его совету. Обратно он ее так и не дождался. Везмар утверждает, что для него важен принцип, поскольку поведение девушки представляет собой прямую угрозу цивилизованному обществу.