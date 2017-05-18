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США отрепетировали внезапный удар «Томагавками» по КНДР

США отрепетировали внезапный удар «Томагавками» по КНДР

14:47  18 Мая 2017
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США отрепетировали внезапный удар «Томагавками» по КНДР

Токио, 18 мая. Спецслужбы США сумели перехватить сигналы экстренной связи КНДР, которые позволили определить местонахождение важнейших целей и даже расположение бункеров в Северной Корее. Американские ВМС готовы в любой момент нанести по ним удар. Об этом сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на информированные источники.

Ударная группировка, базирующаяся сейчас в Японском море, которую возглавляет авианосец «Карл Винсон», имитировала запуск ракет «Томагавк», вынудив северокорейское военное руководство применить экстренные меры. В результате этого в распоряжении американцев появилась масса секретной информации.

США отрепетировали внезапный удар «Томагавками» по КНДР

Собеседники издания утверждают, что угроза нанесения внезапного удара со стороны США по целям в Северной Кореи вполне реальна и может осуществиться в любой момент.

Напомним, отношения Соединенных Штатов и КНДР достигли накала в связи с вопросом о приостановке ядерной программы. Пхеньян заявил, что в случае нанесения упреждающего удара, будет готов к ответным мерам, вплоть до применения ядерного оружия.

Алексей Громов
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