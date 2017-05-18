Пушков отреагировал на законопроект США о санкциях против союзников Сирии

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Москва, 18 мая. В случае одобрения законопроекта о санкциях против союзников Сирии президент США Дональд Трамп заявит о своем бессилии в противостоянии сенатору Джону Маккейну. Такое мнение выразил в четверг председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Если Трамп одобрит законопроект, то распишется в своем бессилии противостоять Маккейну и Ко, — написал Пушков в своём Twitter. — Не подпишет — станет объектом очередной атаки», передает RT.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обязывающий президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии. Законодатели призвали Трампа ввести санкции и против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии.