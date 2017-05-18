ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны в России

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Москва, 18 мая. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации намерена возбудить дело против американской корпорации LG за координацию стоимости на мобильные телефоны на российском рынке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ФАС, по результатам инициированной проверки в российском офисе компании LG относительно ценового сговора при продаже смартфонов ФАС может возбудить дело в отношении компании.

Как сообщил источник РИА Новости, проверка проводилась по всей технике данной компании, которая продается на территории России.

Напомним, ранее в ФАС сообщили, что компания Google оплатила многомиллионный штраф за антимонопольные нарушения в РФ.