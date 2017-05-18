Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны в России

ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны в России

13:07  18 Мая 2017
172

ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны на российском рынке

Москва, 18 мая. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации намерена возбудить дело против американской корпорации LG за координацию стоимости на мобильные телефоны на российском рынке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ФАС, по результатам инициированной проверки в российском офисе компании LG относительно ценового сговора при продаже смартфонов ФАС может возбудить дело в отношении компании.

Как сообщил источник РИА Новости, проверка проводилась по всей технике данной компании, которая продается на территории России.

Напомним, ранее в ФАС сообщили, что компания Google оплатила многомиллионный штраф за антимонопольные нарушения в РФ.

#google #фас #lg #штраф #смартфоны
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть